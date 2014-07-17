القومى لحقوق الانسان: يتعاون مع عدد من الجهات لتعزيز وتنمية حقوق الانسان

أكد الاستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس يولى أهمية فى التعاون مع كافة الجهات الدولية ،وذلك بهدف تعزيز وتنمية حقوق الانسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها والاسهام فى ضمان ممارستها.

جاء ذلك خلال أستقباله وفد يمثل عدد من الجهات الدولية التى تعمل فى مصر(برنامج الأمم المتحدة الأنمائى، الآتحاد الأوربى، هيئة المعونة الالمانية ) وذلك بهدف بحث سبل وفرص التعاون المستقبلية مابين المجلس وتلك الجهات من خلال أستراتيجية عمله وخطته التنفيذية بمايدعم أنشطة المجلس المختلفة التى يقوم بها ، يساهم فى ن تعزيز مسير ة حقوق الانسان.

من جانبها أكدت الجهات التى شاركت فى الاجتماع على اهمية أستمرار التعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان ، وذلك من خلال استرتيجيته عمله .