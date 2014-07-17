أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القومى لحقوق الانسان: يتعاون مع عدد من الجهات لتعزيز وتنمية حقوق الانسان

Google+ Print
القومى لحقوق الانسان: يتعاون مع عدد من الجهات لتعزيز وتنمية حقوق الانسان القومى لحقوق الانسان: يتعاون مع عدد من الجهات لتعزيز وتنمية حقوق الانسان

أكد الاستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس يولى أهمية فى التعاون مع كافة الجهات الدولية ،وذلك بهدف تعزيز وتنمية حقوق الانسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها والاسهام فى ضمان ممارستها.

جاء ذلك خلال أستقباله وفد يمثل عدد من الجهات الدولية التى تعمل فى (برنامج الأمم المتحدة الأنمائى، الآتحاد الأوربى، هيئة المعونة الالمانية ) وذلك بهدف بحث سبل وفرص التعاون المستقبلية مابين المجلس وتلك الجهات من خلال  أستراتيجية عمله وخطته التنفيذية بمايدعم أنشطة المجلس المختلفة التى يقوم بها ، يساهم فى ن تعزيز مسير ة حقوق الانسان.

من جانبها أكدت الجهات التى شاركت فى الاجتماع على اهمية أستمرار التعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان ، وذلك من خلال استرتيجيته عمله .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به