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بالصور… محافظ المنيا يتفقد أعمال تجديد خط الصرف الصحي بجنوب المدينة‎

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بالصور… محافظ المنيا يتفقد أعمال تجديد خط الصرف الصحي بجنوب المدينة‎ بالصور… محافظ المنيا يتفقد أعمال تجديد خط الصرف الصحي بجنوب المدينة‎

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحي بمنطقة أرض المولد بجنوب المدينة ، والتي كانت قد تعرضت للتلف منذ عدة أشهر بسبب الحمولات الزائدة والزحام المروري بالشوارع ، وإغلاق بعض الشوارع لدواع أمنية . مما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن المحافظة.

طالب المحافظ بضرورة الإسراع في انجاز العمل لفتح الطريق أمام المشاة والسيارات وتسهيل التنقل على المواطنين بالمنطقة .

من جانبه ، أكد المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي قرب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي قامت بها مجموعات عمل تضم مهندسين وفنيين وعمال ، مشيرا إلى انه سيتم وضع حلول دائمة وليست مؤقتة عن طريق استبدال المواسير القديمة بأخرى جديدة بمنسوب منخفض ، حيث يربط هذا الخط شمال المدينة بجنوبها.

 

 

 

 

 

 

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