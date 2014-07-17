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وزارة الشباب تنفذ برامج ومعسكرات خلال شهر أغسطس المقبل

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وزارة الشباب تنفذ برامج ومعسكرات خلال شهر أغسطس المقبل وزارة الشباب تنفذ برامج ومعسكرات خلال شهر أغسطس المقبل

قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز تنفيذ مجموعة من البرامج المتنوعة خلال شهر أغسطس المقبل بمختلف المحافظات حيث تنفذ الوزارة معسكرا للقيادات الشبابية تحت عنوان “معا لنعبر جسرا” في الفترة من 5 حتى 14 أغسطس المقبل.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ ملتقى لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج في الفترة من 15 حتى 26 أغسطس في القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى تنفيذ مؤتمر التسويق الإلكترونى والسياحة والتسوق الثلاثاء 12 أغسطس، والمعسكر العربي التطوعي في الفترة من 22 حتى 28 أغسطس، والمخيم الكشفي البحري العربي الأول في الفترة من 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2014.

كما استضافت وزارة الشباب والرياضة 379 طالبا أزهريا من مختلف المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة والمتمثل في اهتمام الوزارة برعاية طلاب المعاهد الأزهرية بالأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسة والرياضية ودمجهم لجميع الفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من معسكرات ومشروعات وندوات تدريبية وذلك بهدف تنمية قدرات الطلاب الأزهرية في مختلف المجالات.

أ ش أ

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