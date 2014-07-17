اللجنة الاستشارية العليا تضع بروتوكول العلاج بعقار فيروس سى الحديث

عقدت صباح اليوم الخميس اللجنة الاستشارية العليا والتى تم تكوينها فى إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوى اجتماعها اليوم لوضع قواعد العلاج باستخدام عقار فيروس سى الجديد لمرضى الالتهاب الكبدى الوبائى، وذلك بعد أن تم توقيع الاتفاق النهائى على توفير العلاج اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، وانتهاء تسجيله فى مصر.

وقد تم الاتفاق على الأسس والقواعد المنظمة للبروتوكول العلاجى، وكذلك الأولوية فى علاج المرضى تمهيداً لعرضها فى اجتماع علمى موسع يضم أساتذة واستشارى الكبد من مختلف الهيئات العلمية والجامعية والمنتظر عقده فى بداية الشهر القادم ، لإعلان النتائج النهائية.

وعقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بحضور أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وهم أ.د.وحيد دوس ، أ.د.جمال الدين عصمت ، أ.د.منال حمدى السيد ، أ.د.ايمن يسرى ، أ.د.مجدى الصيرفى ، اضافة الى عدد من الأساتذة وهم أ.د.شريف عبد الفتاح أستاذ الكبد بالأكاديمية الطبية العسكرية ، أ.د.شكرى حنتر أستاذ الكبد بكلية الطب جامعة القاهرة ، أ.د.أبو الدهب السحلى أستاذ الكبد بكلية الطب جامعة القاهرة ، أ.د.على مؤنس أستاذ الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس ، أ.د.سهام عبد الرحيم أستاذ الكبد بكلية الطب جامعة الإسكندرية ، أ.د.أحمد مدحت نصر أستاذ الكبد بكلية الطب جامعة أسيوط.