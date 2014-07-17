حافظ سلامه : نهنئ أطفالنا بقطاع غزة على جهادهم ضد اسرائيل

قدم الشيخ حافظ سلامه أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس، التهنئة والشكر لاطفال فلسطين بقطاع غزة على جاهدهم واستشهاد الكثير منهم فى الاعتداء الغاشم الاسرائيلي .

> أضاف سلامه عبر بيان أصدره ظهر اليوم تحت عنوان ” تهنئة لأطفالنا من أبنائنا المجاهدين على أرض غزة الحبيبة “فوجئنا منذ العاشر من رمضان بالهجوم البربرى على قطاع غزة وأبنائه من المدنيين المسالمين وكأن إسرائيل تعمدت أن يكون هجومها فى العاشر من رمضان الذى فوجئوا به من إخوانكم من القوات المسلحة المصرية عام73 وكانت القيادات الإسرائيلية ولازالت تتوعد بالهجوم البرى بعد التدمير الذى حدث بعد الاعتداءات الجوية كما فوجئنا برد المقاتلين من أبنائنا برفض المبادرة المطروحة لوقف إطلاق النار والتى وافقت عليها إسرائيل وكأن التاريخ يعيد نفسه .

تابع سلامه “أقولها لأبنائي من المجاهدين على أرض غزة الحبيبة : اصبروا وصابروا ورابطوا ولا تتوانوا عن قصف تل أبيب وما حولها ولا يرهبنكم تهديدهم بالزحف بالقوات البرية . فكل غزة وأبناؤها مجاهدون وتحت كل منهم قنبلة موقوتة ويمكنهم بزجاجات المولوتوف والأسلحة الصغيرة التصدى لهذه التهديدات وأكرر لكم إن إخوانكم فى مدينة السويس بالرغم من قلة إمكاناتهم فوجئوا بالعدوان عليهم وتصدوا له بعد أن علموا به بـ ( اثنتي عشرة ساعة ) وكانوا بالعشرات ولكن لا تنسوا قول الله تبارك وتعالى” ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) “.

وأختتم سلامه بيانه ” فاليوم يوم الملحمة وكفانا احتلالا لأرضنا وديارنا المغتصبة حوالى 70 عاما فلا وقف للقتال حتى نسترد أرضنا المغتصبة وعودة أبنائها المشردين فى الخارج”.