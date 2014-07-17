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محكمة جنايات أسيوط تحيل طبيب ومدرس بأسيوط إلى الجنايات‎

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محكمة جنايات أسيوط تحيل طبيب ومدرس بأسيوط إلى الجنايات‎ محكمة جنايات أسيوط تحيل طبيب ومدرس بأسيوط إلى الجنايات‎

محكمة

أحالت نيابات جنوب أسيوط بإحالة كلا من محمد أحمد صبيح أحمد 30 سنة ” طبيب” محبوس وأحمد محمود عارف عبدالجواد 40 سنة ” مدرس ” مخلى سبيله إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6155 قسم أول لسنة 2014.

ووجهت إليهما النيابة العامة في قرار الإحالة إنهما بتاريخ 28 فبراير الماضي انضم المتهمان إلى عصابة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظا في ذلك بهدف الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد.

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