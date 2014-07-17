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وزير الشباب والرياضة يجتمع برئيسي الإسماعيلي والزمالك بسبب أزمة عواد

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وزير الشباب والرياضة يجتمع برئيسي الإسماعيلي والزمالك بسبب أزمة عواد وزير الشباب والرياضة يجتمع برئيسي الإسماعيلي والزمالك بسبب أزمة عواد

يشهد يوم الخميس اجتماعا بين خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ومحمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك، لبحث حل أزمة توقيع محمد عواد حارس الدراويش للفريق الأبيض.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "اختفاء اللاعب المفاجئ وتأكدي من قيامه بالتوقيع للزمالك، جعلني ألجأ لوزير الشباب والرياضة ليجد لي حلا."

وأضاف أبو السعود "الجماهير في الإسماعيلية غاضبة وتنتوي القيام بوقفة احتجاجية اعتراضا على بيع نجوم الفريق، واتمنى إيجاد الحل سريعا."

وتؤكد العديد من الأنباء قيام محمد عواد حارس مرمى الدراويش بالتوقيع على عقود الانضمام للزمالك في خطوة تأتي ضد رغبة ناديه.

وازدادت الأمور توترا خلال الفترة الأخيرة بعد قيام اللاعب بغلق هاتفه والاختفاء عن أنظار مسؤولي ناديه.

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