جيسيكا شاستاين تنجح بإحدى إطلالاتها وتفشل بالأخرى

حضرت الممثلة الجميلة جيسيكا شاستاين Jessica Chastain أحد المهرجانات السينمائية في إيطاليا مؤخراً، وظهرت هناك بإطلالتين مختلفتين وبقصة شعر جديدة.

أضافت النجمة الغرة لشعرها فبدت بلوك جميل إذ ناسبت تقاسيم وجهها بطريقة جميلة، وقد ارتدت في المرة الأولى التي تظهر بغرتها الجديدة على السجادة الحمراء فستاناً قصيراً بألوان وطبعات مختلفة من "Dolce & Gabbana"، ولكن لم تكن هذه الإطلالة الأجمل من الممثلة الأنيقة، فبإطلالتها الثانية في إيطاليا اختارت فستاناً أنيقاً بلون كحلي مميز من Mary Katrantzou ، وقد كانت متألقة وأنيقة بهذه الإطلالة، حيث أكملتها بأن تركت شعرها منسدلاً ولونت عيناها بماكياج أزرق عصري.

شاهدي إطلالات جيسيكا شاستاين في إيطاليا، وأخبرينا برأيك.