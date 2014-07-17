قُصي خولي خارج سرايا عابدين!

يُجسّد الممثل السوري الشاب قصي خولي شخصيّة الخديوي إسماعيل في العمل الدرامي الضخم، الذي يعرض حاليّاً على محطاة التلفاز، "سرايا عابدين". ويصوّر هذا العمل حياة الخديوي إسماعيل وحياته الاجتماعيّة بعد تسلّمه العرش، والصراعات التي دارت في القصر لنيل رضاه. وقد ارتدى قصي خولي أفخم الملابس وأجملها، المستوحاة من ذلك العصر، وبخاصّة البدلات السوداء المُطرّزة بالخيوط الذهبيّة والأكسسوارت الفاخرة، بما فيها الطرابيش والنياشين والقلادات. لكن كيف يبدو أسلوب قصي في الموضة خارج مسلسل سرايا عابدين؟

يتمتّع الممثل الشاب بأسلوب في الموضة يجمع بين البساطة والعصريّة، حيث يحرص دائماً على الظهور بكامل أناقته بإطلالات مميّزة وعلى الموضة، لكن من دون مبالغة. وعلى عكس شخصيّة الخديوي إسماعيل في مسلسل "سرايا عابدبن"، فهو قلما يعتمد الإطلالات المُترفة والمُنمقّة، حتى في إطلالاته الرسميّة أو حين ارتداء البدلة الرجاليّة. وغالباً ما نراه في سروال الجينز مع التيشيرت القطنيّة، ويضيف لمساته الخاصّة، إما عن طريق وشاح يلفه حول عنقه، أو بليزر يرتديه فوق التيشيرت.

اخترنا اليوم بعض إطلالات قصي خولي العصريّة، خارج أوقات التصوير. برأيك هل بدا أكثر أناقة في شخصيّة الخديوي إسماعيل، أم أنّك تفضّلين إطلالاته اليوميّة؟

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