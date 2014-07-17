ارتدي التنورة البرّاقة بثلاث طُرق رائعة!

كثيراً ما نشتري قطعة من الملابس تكون باهظة الثمن ومميزة جدّاً، لكن لا نرتديها لأنّنا لا نعرف كيفيّة تنسيقها ، وتبقى في الخزانة لوقت طويل، حتى تخرج من الموضة أحياناً... لذلك نحن هنا لمساعدتك على تنسيق ملابسك بأجمل طريقة. واليوم سنعلّمك كيفيّة ارتداء التنورة البرّاقة بثلاث طرق مختلفة، الأولى عملية وعصريّة ، والثانية أنيقة وأكثر رسميّة، والثالثة فخمة، تصلح للمناسبات المهمّة والسهرات.



1- الطريقة الأولى: ارتدي التنّورة البرّاقة الرائجة جدّاً هذا الموسم، والتي اخترناها نحن من Alice&Olivia مع قميص قطني Tshirt، من Lanvin، وانتعلي معها حذاء بكعب منخفض وبتصميم أنثوي، كالذي انتقيناه من Miu Miu، وزيّنيها بحلق كبير باللون الأسود كحلق Marni المميّز، ولا تنسي أن تنتقي حقيبة صغيرة بلون يليق بالإطلالة، كالفضّي الذي اخترناه على حقيبة Chanel. اعتمدي هذه الإطلالة لعشاء مع صديقاتك.



2- الطريقة الثانية: هذه الطريقة أكثر رسميّة، وكلّ ما فعلناه هو أنّنا غيّرنا بعض التفاصيل الصغيرة، فعوضاً عن التيشيرت اخترنا قميصاً حريريّاً من Stella McCartney، وحذاء صيفيّاً باللون الذهبي الفاتح من Etro بكعب عالٍ، وحقيبة فاخرة من Bulgari، وعقداً مميّزاً من J.Crew. تصلح هذه الإطلالة لمقابلات العمل أو للزيارات الرسميّة.



3- الطريقة الثالثة: اختاري نفس التنّورة، لكن ارتديها مع قميص قصير، وهو رائج جداً هذا الموسم، ونحن اخترنا واحداً مصنوعاً من الجلد من H&M Conscious Collection، ومع حذاء رسمي مع مقدّمة رفيعة وكعب عالٍ كالذي اخترناه من Gianvito Rossi، وحقيبة بلون مميّز، لإضافة بعض الحيوية للإطلالة، مثل حقيبة Gucci الرائعة، ولا تنسي أن تتزيّني بعقد مميّز، كالذي اخترناه من Dior.



اختاري إحدى هذه الإطلالات الثلاث بناء على المناسبة التي تنوين الذهاب إليها، وسنضمن لك حضوراً طاغياً ومميّزاً، بكلّ عصرية وأناقة.

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