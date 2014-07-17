أخبار عاجلة

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أجمل الإطلالات الرمضانية من أنيقات العرب

Google+ Print
أجمل الإطلالات الرمضانية من أنيقات العرب أجمل الإطلالات الرمضانية من أنيقات العرب

الأربعاء 16-07-2014 15:01

في رمضان تتنافس نجمات وأنيقات العرب لتحقيق الإطلالة الرمضانية الأنيقة، وذلك يعتمد على ذوق كل واحدة منهن، فبعضهن يلجأن للقفطان الجميل بالتفاصيل العربية الناعمة، وأخريات يخترن العباءة في هذا الشهر الفضيل، بينما تجد بعضهن في التنانير الجميلة والفساتين الناعمة ذات الزخارف البسيطة خياراً مناسباً لهذا الشهر.

شاركت خبيرة التجميل الشهيرة جويل ماردينيان معجبيها على الشبكات الاجتماعية بصور وإطلالات عديدة لها، منها ما زينت بالعباءات الخليجية السوداء، ومنها ما اختارت فيها تنسيقات ساترة وعصرية تناسب الإطلالات الرمضانية، أما الأنيقتان لجين عمران و شذى حسون فقد اختارتا القفطان المغربي المميز في إطلالات جذابة.

من ناحية أخرى ظهرت بعض أنيقات "انستغرام" والمدونات الشهيرات فيه بإطلالات أنيقة وجذابة، حيث اختارت دانة الطويرش والعنود بدر جلابيات مميزة وناعمة، بينما اختارت أسيا ودلال الدوب إطلالات رمضانية رائعة بطريقة عصرية.

شاهدي معنا كيف اكتسحت الإطلالات الرمضانية أناقة جميلات العرب، وأخبرينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

تألقي بالتنورة الطويلة كالنجمات

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي