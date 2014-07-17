أجمل الإطلالات الرمضانية من أنيقات العرب

في رمضان تتنافس نجمات وأنيقات العرب لتحقيق الإطلالة الرمضانية الأنيقة، وذلك يعتمد على ذوق كل واحدة منهن، فبعضهن يلجأن للقفطان الجميل بالتفاصيل العربية الناعمة، وأخريات يخترن العباءة في هذا الشهر الفضيل، بينما تجد بعضهن في التنانير الجميلة والفساتين الناعمة ذات الزخارف البسيطة خياراً مناسباً لهذا الشهر.

شاركت خبيرة التجميل الشهيرة جويل ماردينيان معجبيها على الشبكات الاجتماعية بصور وإطلالات عديدة لها، منها ما زينت بالعباءات الخليجية السوداء، ومنها ما اختارت فيها تنسيقات ساترة وعصرية تناسب الإطلالات الرمضانية، أما الأنيقتان لجين عمران و شذى حسون فقد اختارتا القفطان المغربي المميز في إطلالات جذابة.

من ناحية أخرى ظهرت بعض أنيقات "انستغرام" والمدونات الشهيرات فيه بإطلالات أنيقة وجذابة، حيث اختارت دانة الطويرش والعنود بدر جلابيات مميزة وناعمة، بينما اختارت أسيا ودلال الدوب إطلالات رمضانية رائعة بطريقة عصرية.

شاهدي معنا كيف اكتسحت الإطلالات الرمضانية أناقة جميلات العرب، وأخبرينا برأيك.

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