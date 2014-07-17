" لوڤ كلتشر" تفتتح فرعها الجديد!

أعلنت شركة " لوڤ كلتشر" Love Culture الأمريكية الرائدة في عالم الأزياء عن افتتاح فرعها الجديد في الرياض في خطوة تهدف لتوسيع نشاطها في السعودية خاصة والشرق الأوسط عامة، وذلك من خلال تقديم تشكيلة واسعة من الأزياء العصرية بجودة عالية وأسعار بمنتاول الجميع وتحاكي اهتمام الفتيات بالموضة. " لوڤ كلتشر" Love Culture تقدم فكر جديد لخطوط الموضة العصرية معتمدة على التصميم والأناقة والقيمة، ومن خلال تجربة تسوق متميزة من المرح والحيوية اللذان يمثلان كل مايتطلع له عاشقات التسوق اليوم.

زوروا الفرع الجديد في مول غرناطة في الرياض، وتمتعوا بتجربة تسوق مميزة ولاتنسى.