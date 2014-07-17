وزير الزراعة يبحث رفع الحظر عن نقل الماشية من سيناء إلى باقي المحافظات

يدرس الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر المفروض على نقل الماشية من سيناء، إلى باقى المحافظات بعد زوال خطر انتقال الامراض الوبائية، وتشديد الرقابة للتأكد من سلامة الرؤوس المنقولة وخلولها من هذه الأمراض.

وصرحت مصادر مسئول بوزارة الزراعة بأنه من المتوقع إلغاء بنود القرار رقم 498 لسنة 2013، الذي يحظر نقل الماشية من سيناء إلى باقي المحافظات، بعد استقرار الوضع وعدم ظهور الأمراض الوبائية التي تُهدد الثروة الحيوانية فى مصر.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد تقدمت بمذكرة لوزير الزراعة تطالبه برفع الحظر بعد استقرار الأوضاع في شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أن القرار الوزاري قد يفتح الباب أمام استيراد الماشية من الدول المجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الوزاري سيتضمن إجراءات تضمن تشديد الرقابة على الحدود مع إسرائيل وغزة، للحيلولة دون دخول الماشية المصابة.

> وذكرت المصادر أن وزارة الزراعة ستواصل حملتها المستمرة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع لملاحقة الأمراض الوبائية في سيناء والمحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد تلك الأمراض.

كانت عدة شركات عاملة في استيراد وتصدير اللحوم قد تقدمت بطلب إلى وزير الزراعة للسماح بدخول الماشية غير المصابة بالأمراض الوبائية من سيناء إلى بقية المحافظات.

أ ش أ