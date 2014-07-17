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النيابة تعاين حجز قسم شرطة عين شمس

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النيابة تعاين حجز قسم شرطة عين شمس النيابة تعاين حجز قسم شرطة عين شمس

انتقلت نيابة عين شمس برئاسة المستشار عادل خليف مدير النيابة فى ساعة متاخر من مساء امس الاربعاء لمعاينة حجز قسم شرطة عين شمس ،كما استمعت النيابة الى اقوال بعض المحتجزين بقسم شرطة عين شمس.

واستمعت النيابة الى اقوال بعض المحتجزين بالقسم وشهادتهم حول بعض مقاطع الفيديو المسربة والتى كانت تظهر ترك احد الاشخاص بعد تعذيبه بشكل وحشى، وقامت النيابة بمعاينة الحجز بالقسم واماكن الاحتجاز وتلاحظ تواجد العديد من المسجونين بكل غرفة.

ومن المقرر ان تستمع النيابة الى اقوال مأمور القسم والعقيد عمرو جمال رئيس مباحث القسم حول اقوال المحتجزين ومواجهتم بمقاطع الفيديو التى انتشرت موخرا على شبكات التواصل الالكترونى.

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