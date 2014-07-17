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اتحاد عمال مصر يؤكد ضرورة دعم المرشحين العمالين فى الانتخابات

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اتحاد عمال مصر يؤكد ضرورة دعم المرشحين العمالين فى الانتخابات اتحاد عمال مصر يؤكد ضرورة دعم المرشحين العمالين فى الانتخابات

أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال ضرورة دعم المرشحين العمالين فى الانتخابات سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية، وذلك لضمان وجود كتلة برلمانية عمالية فى مجلس النواب، تستطيع الضغط من أجل مصالح ومطالب العمال .

وأوضح وهب الله فى تصريح له اليوم أن البرلمان القادم سيكون مهمته الرئيسية تعديل القوانين الموجودة حاليا وإصدار قوانين جديدة وفقا لمواد الدستور، مضيفا أن العمال سيكون لهم نصيب كبير من التشريعات المعروضة على طاولة البرلمان على رأسها قانون النقابات العمالية وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى .

وأشار وهب الله الى أن مجلس إدارة الاتحاد سيعلن الأسبوع المقبل اسم التحالف أو القائمة التى سيخوض أعضاؤه عليه الانتخابات ، موضحا أن الاتحاد درس بدقة كافة العروض المقدمة إليه من جبهة مصر بلدى وتحالف عمرو موسى واتحاد النقابات المهنية، وعروض أخرى .

أ ش أ

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