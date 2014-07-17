5 خطوات لشفاه جميلة ورطبة في رمضان

تعاني الأغلبية من جفاف الشفاه في رمضان وبالأخص في فترة النهار التي لا يمكننا وضع المرطبات فيها، فما العمل؟

"سيِّدتي نت" يقدم لك 5 في ما يلي خطوات يومية للحصول على شفاه رطبة وجميلة دون الاضطرار لوضع المرطبات عليها:

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1. اشربي الماء والعصائر الطبيعية بكثرة بعد الإفطار حتى تحافظي على رطوبة جسمك بالكامل، وبالتالي ستحصلين على شفاه رطبة.

2. افركي شفاهك يومياً قبل النوم بفرشاة الأسنان الخاصة بك حتى تساعديها على التخلص من الخلايا الميتة بها، وبالتالي ستتمتعين بشفاه ناعمة خالية من التشققات.

3. دلكي الشفاه يومياً بعد فركها باستخدام مزيج الليمون، وذلك عن طريق مزج ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة أخرى من زيت اللوز، إذ لا يعمل هذا المزيج على ترطيب الشفاه فحسب، بل يقوم بتفتيح لون الشفاه وإكسابها اللون الوردي الحيوي أيضاً بدلاً من اللون الداكن الباهت.

4. رطبي الشفاه بعد الإفطار مباشرة، فالصيام هذا العام سيكون طويلاً وشاقاً، وعملية ترطيب الجسم داخلياً قد لا تكون كافية، لذا عليك ترطيبها باستخدام زبدة الكاكاو أو الكريمات المرطبة السميكة بعد الإفطار لضمان إبقائها حيوية ورطبة طوال 24 ساعة.

5. دللي شفاهك كلما تسنى لك الوقت بقناع منزلي سهل وسريع لإبقائها وردية وجذابة، وذلك بسحق بضع حبات من الرمان مع القليل من اللبن، وافركيهم سوياً حتى تحصلي على مزيج سميك كالعجينة، وداومي على استخدام المزيج على شفاهك في أوقات فراغك لتحصلي على شفاه وردية ورطبة طوال الوقت.

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