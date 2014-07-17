الملكة ليتيسيا بين عمليات التجميل والمكياج

تتميّز الملكة ليتيسيا بنعومة لافتة، تبرز بالمكياج الراقي، الذي يعتمد الألوان الناعمة والخفيفة، بالإضافة إلى التسريحة التقليدية، التي غالباً ما تحافظ على عفويتها؛ ليس فقط في الشعر المنسدل، بل بالمرفوع أيضاً. لكنّ وراء هذه الإطلالة الملكيّة أسراراً جماليّة. موقع "سيدتي نت" يكشف لك ما هي عمليّات التجميل التي أجرتها الملكة ليتيسيا وما هي طرق تطبيق المكياج الملكيّ.

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1.عمليّات التجميل:

من المؤكّد أن الملكة ليتيسيا قامت بعمليّة جراحيّة للأنف لتحسين تنفّسها. ولكن بعض الصحف الإسبانية تقول إنها قامت أيضاً بجراحة تجميليّة. إليك صور الملكة لتقييم الفرق، وللتأكّد من حقيقة الجراحة.

2.مكياج عيون زهري:

تعتمد الملكة ليتيسيا على ظلال العيون الزهري الذي يتميّز بقدرته السريّة على إبراز جمال عينيها بشكل طبيعي.

3.حواجب محدّدة:

تُدرك الملكة تماماً أنّ جمال وجهها لا يكتمل إلا بحاجبين مثاليين. من هنا، تعمل ليتيسيا على تحديد حاجبيها بشكل طبيعي جداً لإظهار وجهها بشكل محترف.

4. إبراز لون العينين:

للكحل تأثير كبير في لون العينين، فإما يعكس جمالهما أو يخفيه. وفي أغلب الأحيان، تستخدم الملكة ليتيسيا الكحل الأخضر أو البني، ما يُبرز اللون الأخضر في عينيها.

5. طريقة خاصّة في وضع الماسكرا:

تعتمد الملكة ليتيسيا خدعة فتح العين بالماسكرا. فهي تحرص على وضع القليل من الماسكرا على الرموش العليا، في الوقت الذي تترك الرمشين السفليين خاليين من الماسكرا.

6. بودرة الخدود:

تشتهر الملكة ليتيسيا ببودرة الخدود الخوخيّة التي تمنحها إطلالة طبيعية وتُعيد الإشراق إلى وجهها.

7. أحمر الشفاه:

تعتمد الملكة أحمر الشفاه الورديّ الليّن أو البنفسجيّ، إلا أنّها تلجأ إلى اللون الأحمر السّاطع في بعض السهرات والمناسبات.

يُمكنك اتّباع أسرار الملكة ليتيسيا الجماليّة للحصول على مكياج ناعم، يمنحك إطلالة طبيعية.

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