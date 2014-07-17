أخبار عاجلة

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

الملكة ليتيسيا بين عمليات التجميل والمكياج

Google+ Print
الملكة ليتيسيا بين عمليات التجميل والمكياج الملكة ليتيسيا بين عمليات التجميل والمكياج

الخميس 17-07-2014 16:05

الملكة ليتيسيا بين عمليات التجميل والمكياج
تتميّز الملكة ليتيسيا بنعومة لافتة، تبرز بالمكياج الراقي، الذي يعتمد الألوان الناعمة والخفيفة، بالإضافة إلى التسريحة التقليدية، التي غالباً ما تحافظ على عفويتها؛ ليس فقط في الشعر المنسدل، بل بالمرفوع أيضاً. لكنّ وراء هذه الإطلالة الملكيّة أسراراً جماليّة. موقع "سيدتي نت" يكشف لك ما هي عمليّات التجميل التي أجرتها الملكة ليتيسيا وما هي طرق تطبيق المكياج الملكيّ.

قد يعجبك:


1.عمليّات التجميل:
من المؤكّد أن الملكة ليتيسيا قامت بعمليّة جراحيّة للأنف لتحسين تنفّسها. ولكن بعض الصحف الإسبانية تقول إنها قامت أيضاً بجراحة تجميليّة. إليك صور الملكة لتقييم الفرق، وللتأكّد من حقيقة الجراحة.
2.مكياج زهري:
تعتمد الملكة ليتيسيا على ظلال العيون الزهري الذي يتميّز بقدرته السريّة على إبراز جمال عينيها بشكل طبيعي.
3.حواجب محدّدة:
تُدرك الملكة تماماً أنّ جمال وجهها لا يكتمل إلا بحاجبين مثاليين. من هنا، تعمل ليتيسيا على تحديد حاجبيها بشكل طبيعي جداً لإظهار وجهها بشكل محترف.
4. إبراز لون العينين:
للكحل تأثير كبير في لون العينين، فإما يعكس جمالهما أو يخفيه. وفي أغلب الأحيان، تستخدم الملكة ليتيسيا الكحل الأخضر أو البني، ما يُبرز اللون الأخضر في عينيها.
5. طريقة خاصّة في وضع الماسكرا:
تعتمد الملكة ليتيسيا خدعة فتح العين بالماسكرا. فهي تحرص على وضع القليل من الماسكرا على الرموش العليا، في الوقت الذي تترك الرمشين السفليين خاليين من الماسكرا.
6. بودرة الخدود:
تشتهر الملكة ليتيسيا ببودرة الخدود الخوخيّة التي تمنحها إطلالة طبيعية وتُعيد الإشراق إلى وجهها.
7. أحمر الشفاه:
تعتمد الملكة أحمر الشفاه الورديّ الليّن أو البنفسجيّ، إلا أنّها تلجأ إلى اللون الأحمر السّاطع في بعض السهرات والمناسبات.

يُمكنك اتّباع أسرار الملكة ليتيسيا الجماليّة للحصول على مكياج ناعم، يمنحك إطلالة طبيعية.

تابعي أيضاً:

تعرّفي إلى نوع الكحل العربي المناسب لك

اكتشفي من هي النجمة السورية من عينيها!

بالصور: أجمل نقوش الحنة للمرأة العربية

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه