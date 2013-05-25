أخبار عاجلة

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

مشروع بالعاشر لإنتاج طلمبات المياه باستخدام الطاقة الشمسية

Google+ Print
مشروع بالعاشر لإنتاج طلمبات المياه باستخدام الطاقة الشمسية مشروع بالعاشر لإنتاج طلمبات المياه باستخدام الطاقة الشمسية
المصنع يتوقع تحقيق مبيعات جيدة في ظل البحث عن استخدام الطاقات البديلة بالدول الفقيرة

كتب : المحرر الاقتصادى منذ 4 دقائق

تعتزم مجموعة "الوايلر جروب" الانتهاء من مصنعها الجديد المقام على مساحة 5 آلاف متر بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج طلمبات رفع المياه باستخدام الطاقة الشمسية خلال شهرين بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه.

وتوقع المهندس حسام فريد حسانين، رئيس مجلس الإدارة، أن يحقق المصنع الجديد مبيعات جيدة في ظل البحث عن استخدام الطاقات البديلة في الدول التي تعاني فقرا في الطاقة مثل وعدد كبير من الدول الأفريقية.

وأشار حسانين إلى أن إنتاج المصنع سيخص للسوق المحلي والتصدير للسوق الأفريقية خاصة دول أفريقيا الوسطى والسوق الأثيوبي.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى الدخول في إنتاج طلبمات الرفع بكافة أنواعها للعمل بالطاقة الشمسية لتغذية الطلب المتنامي على هذه التكنولوجيا، وتوقع أن تحصل شركته على حصة سوقية كبيرة في المشروعات الحكومية المقبلة التي تسعى إلى توسيع الرقعة الزراعية في الصحراء مستخدمة المياه الجوفية؛ نظرا للنقص الواضح في المياه السطحية الناتجة عن بناء سد النهضة بإثيوبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة