مشروع بالعاشر لإنتاج طلمبات المياه باستخدام الطاقة الشمسية

المصنع يتوقع تحقيق مبيعات جيدة في ظل البحث عن استخدام الطاقات البديلة بالدول الفقيرة

كتب : المحرر الاقتصادى منذ 4 دقائق

تعتزم مجموعة "الوايلر جروب" الانتهاء من مصنعها الجديد المقام على مساحة 5 آلاف متر بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج طلمبات رفع المياه باستخدام الطاقة الشمسية خلال شهرين بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه.

وتوقع المهندس حسام فريد حسانين، رئيس مجلس الإدارة، أن يحقق المصنع الجديد مبيعات جيدة في ظل البحث عن استخدام الطاقات البديلة في الدول التي تعاني فقرا في الطاقة مثل مصر وعدد كبير من الدول الأفريقية.

وأشار حسانين إلى أن إنتاج المصنع سيخص للسوق المحلي والتصدير للسوق الأفريقية خاصة دول أفريقيا الوسطى والسوق الأثيوبي.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى الدخول في إنتاج طلبمات الرفع بكافة أنواعها للعمل بالطاقة الشمسية لتغذية الطلب المتنامي على هذه التكنولوجيا، وتوقع أن تحصل شركته على حصة سوقية كبيرة في المشروعات الحكومية المقبلة التي تسعى إلى توسيع الرقعة الزراعية في الصحراء مستخدمة المياه الجوفية؛ نظرا للنقص الواضح في المياه السطحية الناتجة عن بناء سد النهضة بإثيوبيا.