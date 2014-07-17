بالصور..الهجان يعقد اجتماعا موسعا لدراسة ملفي الصناعة والاستثمار بقنا

عقد السيد / عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعا موسعا ضم مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية و المسؤلة عن ملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة لمناقشة أخر المستجدات والتطورات فيه وعلي هامش الاجتماع ناقش الهجان مسؤلي التخطيط والاستثمار لمعرفة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية في منطقتي كلاحين قفط وهو بنجع حمادي.

حيث أفاد انه بالنسبة لمنطقة قفط الصناعية تم الانتهاء من كافة إعمال الكهرباء والطرق بنسبة 100% بتكلفة بلغت 4 مليون و246 ألف وأما عن مشروعات الشرب فانه تم إنهاء جميع الشبكات ومحطة المياه المرشحة ومأخذ المياه وتم دخولهم الخدمة الفعلية وعن إعمال الصرف الصحي أفاد بأنه تم إنهاء شبكات الانحدار ومحطة الرفع وخط الطرد وأحواض المعالجة وتم تسليمها بشكل مبدئي و عن المزرعة الخشبية فقد تم إنهاء خط المياه المنقاة وأحواض الموازنة وكذلك تم إنهاء إعمال التسوية وشبكة المواسير بنسبة 90% كما جاري اعتماد المواصفات الفنية للإعمال الكهروميكانيكية لمحطة المياه المنقاة.

وفيما يخص المنطقة الصناعية بنجع حمادي فقد تم إنهاء أعمال الكهرباء بنسبة 94 % و المخصص لها مبلغ 9 مليون 731 ألف وكذلك أعمال الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من التسليم المبدئي لمحطة الرفع الرئيسية و المساعدة وخط التغذية الرئيسي و شبكة المياه المدنية بطول 22 كم وكذالك تم تنفيذ الخزان العالي سعة 1000 م3 ومبني السنترال والمبني الإداري . و تم تنفيذ الشبكة الداخلية وخط الطرد وبرك الأكسدة ومحطة رفع المياه المنقاة وأحواض الموازنة لأعمال الصرف الصحي بالمنطقة وبالنسبة للمزرعة الخشبية جاري استكمال الإجراءات المطلوبة لنهو إصدار قرار تخصيص للمزرعة بمساحة 356 فدان وتمت موافقة ” هيئة التنمية الزراعية و المناجم والمحاجر والآثار ” علي قرار التخصيص.

وناقش الهجان الموقف القانوني لعدد من المصانع خلال الاجتماع وطالب أصحابها بتقنين وأضاعهم وكذلك أوصي المختصين بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بها .

وكما أعرب الهجان وفي نهاية الاجتماع عن رغبته الشديدة في دعوة رجال الإعمال إلي الاستثمار في قنا ذاكرا بان خيراتها مازالت بكرا وإنها تعطي امتيازات كبيرة للمستثمرين كما أوصى بوضع المجال الطبي علي قائمة أجندات الاستثمار بقنا كإنشاء مستشفي تخصصي للتخصصات الدقيقة كالأوعية الدموية والمخ والأعصاب وجراحة القلب المفتوح لتخدم أبناء المجتمع القنائي.