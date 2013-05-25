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وزير البترول: نعد حاليا لحركة تغييرات واختيار رئيس جديد لـ"جابكو"

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وزير البترول: نعد حاليا لحركة تغييرات واختيار رئيس جديد لـ"جابكو" وزير البترول: نعد حاليا لحركة تغييرات واختيار رئيس جديد لـ"جابكو"

قال وزير البترول، المهندس شريف هدارة، إنه يتم حاليا إعداد حركة تغييرات جديدة لملء المواقع الشاغرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة أسماء عدد من الشخصيات، لاختيار رئيس جديد لشركة جابكو.

وأكد هدارة، فى تصريحات خاصة، أن قطاع البترول يتبع حاليا فى عمليات الاختيار بعض المعايير من خلال إجراء عدد من المقابلات من المرشحين، وإجراء اختبارات شفهية لهم تتعلق بالمهارات والإمكانيات، لافتا إلى أنه يدرس عددا من الأسماء المرشحة، ولم يتوصل حتى الآن إلى الاختيار النهائى.

ويتم حاليا إعداد قائمة لبعض المرشحين لشغْل بعض المناصب داخل الوزارة، نظرا لبلوغ عدد من قيادات البترول السن القانونية، مع التوقعات بنقل المهندس شريف سوسة، الرئيس الحالى للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، كوكيل وزارة البترول، خاصة مع اقتراب المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، على بلوغ السن القانونية، وتكليف المهندس طاهر عبد الرحيم، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لرئاسة "إيجاس"، وشغل بعض المناصب فى الهيئة العامة للبترول لخلو عدد من المناصب للاختيار نائب للعمليات، والشئون الإدارية، ورئيسا لجابكو، ومدير للشئون الإدارية بجابكو، ومنصب آخر بسركة سوكو.

وكان وزير البترول أصدر قرارا باختيار المهندس طارق البرقطاوى رئيسا للهيئة العامة للبترول، ورحب العاملون بقطاع البترول بأول قرار للمهندس شريف هدارة وزير البترول.

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