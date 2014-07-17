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مشاجرة دامية بسبب خلافات عائلية ومغازلة فتاة بالمنوفية

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مشاجرة دامية بسبب خلافات عائلية ومغازلة فتاة بالمنوفية مشاجرة دامية بسبب خلافات عائلية ومغازلة فتاة بالمنوفية

أرشيفية

 

اتهم عامل بمركز تلا، اثنين اخرين، بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بإشتباه كسر بالجمجة، وذلك بسبب خلافات عائلية منظورة أمام القضاة ومغازلة فتاة تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى تلا المركزى بوصول رشاد إبراهيم عبده 27 سنة عامل ومقيم قرية زاوية بمم مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وإشتباه نزيف بالمخ .

وبالانتقال والفحص إتهم كلا من أحمد مصيلحى عبده 45 سنة عامل زراعى ونجله نادر بالتعدى عليه بالضرب لخلافات عائلية وقضايا منظورة امام القضاء، وبضبط المشكو فى حقه الأول أنكر ما نسب اليه واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب لمعاتبته على مغازلة نجلته وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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