عامل يتهم 2 بالتعدي عليه بالضرب لخلافات عائلية ومغازلة فتاة بالمنوفية

اتهم عامل بمركز تلا شخصين بالتعدى عليه بالضرب وإصابته باشتباه كسر بالجمجة وذلك بسبب خلافات عائلية منظورة أمام القضاة ومغازلة فتاة تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى تلا المركزى بوصول رشاد إبراهيم عبده 27 سنة عامل ومقيم قرية زاوية بمم مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وإشتباه نزيف بالمخ .

وبالانتقال والفحص إتهم كلا من أحمد مصيلحى عبده 45 سنة عامل زراعى ونجله نادر بالتعدى عليه بالضرب لخلافات عائلية وقضايا منظورة امام القضاء وبضبط المشكو فى حقه الاول أنكر ما نسب اليه واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب لمعاتبته على مغازلة نجلته وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .