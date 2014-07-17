ضبط شخصين أثناء قيامهما بسرقة مخزن بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض علي عاطلين أثناء قيامهما بسرقة مخزن قطع غيار سيارات.

تلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنيا يفيد بضبط كلا من محمد.س.ع 33 سنة عاطل ومقيم بكفر المنصورة وعماد.ح. م 24 سنة عاطل ومقيم قرية تله بمركز المنيا، وذلك أثناء قيامهما بسرقة مخزن قطع غيار سيارات خاص بالمجني عليه محمود إمام عبد الحميد 37 سنة سائق ومقيم بشارع مضرب الارز بالمدينة.

تم ضبط المتهمين والمسروقات وبعرض المسروقات علي المجني عليه تعرف عليها وتحرر محضر بالواقعة برقم 15737 جنح قسم المنيا وتولت النيابة التحقيق.