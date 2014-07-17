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محافظ الغربية:افتتاح مستشفى زفتى مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في أكتوبر‎

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محافظ الغربية:افتتاح مستشفى زفتى مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في أكتوبر‎ محافظ الغربية:افتتاح مستشفى زفتى مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في أكتوبر‎

اللواء محمد نعيم محافظ الغربية

أعلن اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، عن افتتاح مستشفى زفتى العام فى شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى بعد أن أعتمدت وزارة الصحة 18 مليون جنيه للمنشأت الطبية والاثاث مشيرا الى أن أعمال التجديدات والتطوير بالمستشفى، قد تم الانتهاء منها تماما بتكلفه 53 مليون جنيه لتعود مستشفى زفتى العام صرحا طبيا متميزا لخدمه أهالى مدينة زفتى بعد توقف دام سنوات طويلة.

كما أعلن “نعيم” أنه سيتم البدء خلال الأيام القادمة في إنشاء 960وحدة سكنية لمحدودي الدخل على مساحة 2فدان ونصف عند مدخل مدينة زفتى،
> مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانشاء 44 وحدة سكنية على مساحة 1086م كإسكان اقتصادى بحيث يستغل العائد منه فى بناء اسكان اجتماعى لمحدودى الدخل وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

كما وافق محافظ الغربية على إدراج إنشاء محطة للصرف الصحى بقرية كفر الجنيدى مركز زفتى على مساحة 625 متر فى خطة الاستثمارية الجديدة المحافظة وإنشاء وحدة للتأمينات الاجتماعية بالقرية لتأدية خدمات اجتماعية وصرف المعاشات للمرضى وكبار السن على مساحة 250 متر.

جاء ذلك خلال حفل الافطار الذي نظمته الوحدة المحلية بزفتى مع أهالى قرية كفر الجنيدى، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، وتم خلاله توزيع 100 كرتونه رمضانية تحتوى على مواد غذائية ومساعدات ماليه لعدد 100 أسرة من الاسر الاكثر احتياجا بالقرية.

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