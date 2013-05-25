بالصور| 1500 متفرج في حفل تامر حسني بدبي

تامر يغني "بص بقى" لشيرين عبد الوهاب

كتب : هند سعد الدين السبت 25-05-2013 18:13

أحيا الفنان تامر حسني حفله الغنائي في مركز التجارة العالمي بقاعة أرينا في دبي، أمام 1500 متفرج فقط، لعدم كفاية الدعايا للحفل. وبالرغم من هذا لم ينزعج تامر وغنى كأنه أمام جمهور غفير.

بدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء مع اثنين من أشهر الدي جي في العالم، وهما كيمي هامفرت، وديفيد فين جيتا، واستمرا حتى منتصف الليل، ثم تم بث شريط فيديو عن إنجازات تامر حسني في السنوات الماضية، خاصة في دول الخارج، والمشاركات التي قدمها هناك.

ثم صعد تامر إلى المسرح في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وعندما ظهر على المسرح لم يتوقف الجمهور عن التصفيق والصفير على مدار ساعتين متواصلتين، حيث قدم خلالهما مجموعة من أغانيه.

كما غنى تامر أغنية "بص بقى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي كتبها ولحنها لها قبل عدة أعوام، في بداية مشوارهما الفني.