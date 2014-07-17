ضبط موظفى الادارة الهندسة بميت عفيف بالمنوفية أثناء تلقيهم رشوة

ألقت مباحث الأموال العامة بمحافظة المنوفية القبض على ثلاثة من موظفى الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية ميت عفيف مركز الباجور محافظة المنوفية، أثناء تلقيهم رشوة 6 الالاف جنيه من أحد المواطنيين على سبيل الرشوة لتسهيل تراخيص بناء على قطعتين أرض .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية، يفيد ببلاغ من على محمود عبد الرحمن محامى حر، لتضرره من قيام كل من عبد الحفيظ ع ع 52 سنة فنى بالقسم الهندسى بميت عفيف و عبد العزيز أ ش 85 سنة فنى وأحمد.ا.ق مدير التنظيم بمجلس مدينة الباجور بسبب طلب الاول والثانى رشوة من موكله لانهاء تراخيص بناء .

وبتقنين الاجراءات تم إصدار إذن من النايبة العامة بتسجيل جميع المكالمات بينهم وتم ضبط المتهم الاول والثانى أثناء تلقيهم مبلغ 6 الالاف جنيه داخل الوحدة المحلية بميت عفيف وتصوير اللقاء وإرفاق السى دى بالقضية وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 16414جنح مركز الباجور وتولت النيابة التحقيقات .