الثلاثاء.. تصوير "فض اشتباك" في رومانيا

كتب : هند سعد الدين منذ 13 دقيقة

ستسافر أسرة مسلسل "فض اشتباك"، يوم الثلاثاء المقبل، إلى رومانيا لمدة خمسة أيام لتصوير بعض المشاهد الخاصة بالمسلسل، وسيظلون متوقفين عن التصوير من اليوم وحتى سفرهم الثلاثاء المقبل.

والمسلسل من بطولة أحمد صفوت، خالد حلمي، سناء يوسف، إيناس كامل، صلاح عبدالله، ساندي، عبدالرحمن أبوزهرة، رجاء الجداوي، أحمد ماهر، وتأليف وإخراج حازم متولي، ويشاركه في الإخراج المنتج أحمد نور، والمسلسل من نوعية المسلسلات الاجتماعية وتدور فكرته حول الأحداث والأزمات التي تعرضت لها مصر بعد ثورة 25 يناير.