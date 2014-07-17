الإكوادور تطالب السويد باتخاذ إجراء سريع بشأن «آسانج»

دعت الإكوادور، السويد، إلى الإسراع من وتيرة المحاكمة في القضية المقامة منذ أعوام ضد مؤسس موقع «ويكليكس»، جوليان آسانج.

وأعرب وزير خارجية الإكوادور، ريكاردو باتينو، عن التزام بلاده المستمر بتوفير ملاذ آمن لـ«آسانج»، وقال «باتينو» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «عامان هما وقت طويل جدا، الأمر يتعلق بتحقيق نهاية سريعة لقضية جوليان أسانج واحترام حقوقه الإنسانية .. الإكوادور ترغب في التعاون مع القضاء السويدي.. أجروا تحقيقا في سفارة لندن أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ... لا مزيد من التأجيلات».