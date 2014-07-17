وزارة النقل الليبية: المجال الجوي في غرب ليبيا يغلق مجددا بسبب الإضراب

أغلق المجال الجوي في غرب ليبيا مجددا، الأربعاء، بسبب إضراب المراقبين الجويين تنديدا بالهجوم الذي تعرض له «مطار طرابلس الدولي»، بحسب ما صرح المتحدث باسم وزارة النقل الليبية، طارق العروة، مضيفا أنه لم يتم تحديد أي موعد لإعادة فتح المطار بسبب استمرار أعمال العنف.

وقال «العروة» إنه تم إغلاق مطاري «مصراتة ومعيتيقة» مجددا اعتبارا من مساء الأربعاء بسبب إضراب للمراقبين الجويين الذين ينددون بالهجوم على مطار طرابلس.

وكانت السلطات الليبية أعلنت في بيان، مساء الثلاثاء، استئناف الرحلات في مطار «مصراتة» وفتح مطار «معيتيقة» لتعويض إغلاق مطار طرابلس منذ الأحد الماضي.

وكان «مطار طرابلس الدولي» قد شهد لليوم الرابع على التوالي إطلاق صواريخ وقذائف «هاون» في إطار مواجهات بين ميليشيات إسلامية وكتائب مناهضة للإسلاميين تسيطر على المطار منذ 2011.

وأصيبت منشآت وعشر طائرات بأضرار في المطار الذي أغلق لمدة 3 أيام بسبب استمرار المعارك، لكن استئناف الرحلات لن يكون ممكنا إلا «خلال أسابيع عدة وربما أشهر»، بحسب مصدر ملاحي.