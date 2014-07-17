وصول «فريق تطوعي» من رجال الإطفاء الأمريكيين إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن فريقا من رجال الإطفاء الأمريكيين القادمين من مختلف أرجاء الولايات المتحدة وصل إلى إسرائيل لمساعدة رجال الإطفاء في الجنوب على التعامل مع الإطلاق المستمر للصواريخ.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني الخميس، أنه ما بين الهجمات الصاروخية القادمة من غزة وشائعات وقف إطلاق النار، لم يتم الانتباه بشكل كاف إلى المصاعب التي تتعرض لها فرق الإطفاء الإسرائيلية في «سديروت» والمناطق الجنوبية الأخرى، غير أن مجموعة تطوعية تتألف من 13 إطفائيا أمريكيا قرروا القدوم للمساعدة.

وأشاد مسؤول بخدمات الإطفاء في «أشدود» بهذه المساعدة من رجال الإطفاء الأمريكيين الذين يتمتعون بمهنية عالية وشارك بعضهم في التغلب على حرائق أحداث «11 سبتمبر» بالولايات المتحدة، وقال إنه جرى توزيعهم على محطات الإطفاء التي تتعرض لأكبر ضغط عمل منذ بدء العملية العسكرية في غزة.

ووفقا للصحيفة، أوضح رئيس «فريق الإطفاء الأمريكي التطوعي» أنه بجانب رجال الإطفاء الـ13 الموجودين حاليا بإسرائيل، ينتظر قدوم 30 من أفضل الإطفائيين الأمريكيين إلى إسرائيل قريبا.