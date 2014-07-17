احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة في الدنمارك والسويد

شهدت العاصمتان الدنماركية كوبنهاجن، والسويدية استكهولم، الأربعاء، مظاهرات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ الـ7 من الشهر الجاري، والذي أودى بحياة أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن.

ففي العاصمة الدنماركية، نظمت جمعية الصداقة الفلسطينية- الدنماركية، مظاهرة احتجاجية، في أحد الميادين أمام مبنى بلدية المدينة، شارك فيها السفير الفلسطيني لدى الدنمارك عمرو الحوراني، فضلا عن عدد من المسؤولين الدنماركيين أبرزهم رئيس البرلمان موجانس لايكتوفت ينوي رئيس البرلمان.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، وسط هتافات مؤيدة لقطاع غزة، فضلا عن رفعهم لافتات عليها عبارات مناهضة لإسرائيل وحكومتها.

وفي العاصمة السويدية خرج آلاف الأشخاص في احتجاجات مماثلة، في أحد الميادين وسط المدينة، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية والتركية، ويرددون هتافات مناهضة لإسرائيل، من قبيل: «إسرائيل قاتلة»، و«قاطعوا إسرائيل».

واتهم المحتجون الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل، مطالبين بالتحرك الفوري من أجل وقف تلك الهجمات والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين، على حد قولهم.

ومنذ يوم الاثنين 7 يوليو الجاري، تشن إسرائيل عملية عسكرية على غزة، تحت اسم «الجرف الصامد»، شملت غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى مقتل 223 فلسطينيا وإصابة 1670 آخرين بجروح متفاوتة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.