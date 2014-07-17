وفد إسرائيلي يغادر القاهرة بعد بحث وقف إطلاق النار في غزة

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح الخميس، وفد إسرائيلي رفيع المستوى، عائدا إلى تل أبيب، بعد زيارة قصيرة لمصر، استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها مع كبار المسؤولين المصريين، لبحث وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وضم الوفد يورام كوهين، رئيس جهاز الأمن العام، وعاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، والمحامى يتسحاق مولخو.

وذكرت مصادر مصرية كانت في وداع الوفد، أن الوفد سيطلع الحكومة الإسرائيلية على نتائج مباحثاته بالقاهرة.

وقالت المصادر، إن «زيارة الوفد الإسرائيلي تأتى تنفيذا لبنود المبادرة المصرية من خلال استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية فى القاهرة، لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة، طبقاً لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012».

وأضافت المصادر، أن مصر ستحاول الحصول على ضمانات من الطرفين للالتزام بما يتم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذها وعدم القيام بأى أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، مع مراجعة أى من الطرفين حال القيام بأى أعمال تعرقل استقرارها.