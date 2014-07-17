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«ساويرس» يعتذر لمواطن مغربي بسبب هجوم أماني الخياط: «سأحقق بنفسي»

  • مصر
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قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس، مالك قناة «أون تي في»، لمواطن مغربي يُدعي خالد بيلامي، بسبب هجوم الإعلامية أماني الخياط، على المغرب، بعدما قالت في برنامجها على القناة، إن أهم دعائم المملكة من «الدعارة»، والبلاد لديها ترتيب متقدم بين الدول المصابة بمرض الإيدز، مضيفة بتهكم: «ذلك يتم تحت حكم الإسلاميين».

«خالد» وضع لتصريحات «الخياط» وهجومها على المغرب، في إحدى حلقاتها على قناة «أون تي في»، وقال: «شفت يا استاذ ساويرس اللي هببته أماني؟ أنا كمغربي صعب عليا أدافع تاني عن ».

فرد عليه نجيب ساويرس، قائلا: «أرجو إرسال اللينك، لأني لم أراه وسأقوم بالتحقيق بنفسي، واعتذر مقدما».

كانت «الخياط» قالت في برنامجها على قناة «أون تي في»، إن دور المغرب بشأن الحراك العربي الذي شهدته المنطقة «ملتبس»، والملك الشاب هناك (تقصد العاهل المغربي محمد السادس) دخل بشكل مباشر في صفقة مع الإسلاميين، حيث لم ينتظر إلى أن يشتعل الشارع من تحت رجليه، وطلب منهم المشاركة في الحكم وشكلوا حكومة.

فيما طالب مغربيون حكومة بلادهم بالمطالبة باعتذار رسمي من المصرية عن تصريحات «الخياط»، ودشن نشطاء «هاشتاج #الاعلامية_المتصهينة_أماني_الخياط_تسب_المغرب»، على «تويتر» رفضوا من خلالها مهاجمتها للرباط.

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