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الأمطار الغزيرة تودي بحياة 18 صينيا وإجلاء مئات الآلاف

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قتل 18 شخصا على الأقل في الصين، جراء الأمطار الغزيرة المتواصلة، منذ مطلع الأسبوع الحالي، التي طال تأثيرها أكثر من مليون شخص.

وقامت السلطات بإجلاء 400 ألف شخص، في مقاطعات جيانجشي، وهونان، وجويجو، ومنطقة جوانجشي جوانج ذات الحكم الذاتي، بحسب وزارة شؤون المواطنين الصينية، التي أشارت إلى تهدم نحو 9 آلاف منزل، فضلا عن تضرر 16 ألف منزل، بسبب الأمطار الشديدة.

كما ألحقت الأمطار خسائر بـ227 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فيما قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوراث المرتبطة بالأمطار، بنحو 29.6 مليون دولار.

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