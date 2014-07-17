المجلس العسكري بتايلاند يسمح لرئيسة الوزراء السابقة بالسفر للخارج

قرر المجلس العسكري الحاكم في تايلاند السماح لرئيسة الوزراء المخلوعة، ينجلوك شيناواترا، بالسفر للخارج للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري في البلاد في مايو الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الخميس، نقلا عن القيادة العسكرية قوله إن الموافقة جاءت بناء على أن «شيناواترا» لم تخالف أية اتفاقيات أو أوامر للمجلس العسكري الحاكم في البلاد بما في ذلك قرار المنع من ممارسة الحياة السياسية أو السفر للخارج، وتعاونت مع المجلس طوال الفترة السابقة.

وكانت «شيناواترا» قد طلبت السفر للخارج في الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 10 أغسطس لحضور حفل عيد ميلاد شقيقها تاكسين شيناواترا في فرنسا، والذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006.