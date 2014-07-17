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قائد سابق للجيش النيجيري يحذر: الحرب على «بوكو حرام» لن تنتهي قريبا

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حذر قائد الجيش النيجيري السابق، يعقوبو دانجوما، من أن الحرب التي تشنها قوات ضد جماعة «بوكو حرام» المتشددة لن يكون لها نهاية في القريب المنظور.

وقال «دانجوما»، خلال تدشين صندوق دعم ضحايا العمليات الإرهابية بأبوجا، الخميس، أن الجماعة أصبح لها اليد العليا وأنها بدأت بالفعل تكسب الحرب، مطالبا الرئيس بشن حرب لا هوادة فيها علي المسلحين الذين يقيمون معسكرات بغابة «سامبيا» بالقرب من الحدود مع الكاميرون.

وأضاف أن المسلحين يتمركزون في مواقعهم ويزدادون قوة ويقتلون الأبرياء بطريقة وحشية ويدمرون الممتلكات، مشيرا إلي أن الحرب مع الجماعة تشبه الحرب الأهلية.

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