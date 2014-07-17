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قادة الاتحاد الأوروبي يخفقون في حسم تعيينات أرفع مناصبه

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ذكرت مصادر في الاتحاد الاوروبي أن قادة الاتحاد أجلوا قرارات حول التعيينات في أرفع المناصب السياسية حتى 30 أغسطس المقبل وذلك بعد إخفاقهم في التوصل لقرارات بشأن المناصب التي ستصبح شاغرة قريبا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي بصدد إجراء تعديل على القيادة عقب الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي.

وهناك احتياج عاجل لمن يخلف كلا من منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد كاثرين آشتون ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي.
>وقال فان رومبوي عقب قمة في بروكسل :«من أجل التوصل إلى اتفاق حول أسماء لشغل تلك المناصب المهمة للغاية، يستغرق الأمر وقتا غالبا.. الأمر لا ينقضي في يوم واحد«، وأضاف: أنا
>متأكد تماما من أننا سنتخذ قرارا في 30 أغسطس».
>يذكر أن ولاية آشتون تنتهي في 31 أكتوبر، بينما تنتهي ولاية فان رومبوي في أول كانون ديسمبر.

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