“شيرين” ترفض الجلوس على كرسي متحرك بعد إصابتها في “موازين”

جهزت إدارة مهرجان “موازين” بالعاصمة المغربية “الرباط” كرسي متحرك للفنانة شيرين عبد الوهاب للانتقال به أثناء مشاركتها في المهرجان، لتتغلب على الإصابة التي تعرضت لها فور وصولها إلى مطار الرباط.

كانت شيرين قد تعرضت لالتواء كاحلها أثناء سيرها بممر الوصول، مما أعاق حركتها وسبب لها آلامًا في قدمها أثناء السير، إلا أنها أصرت على الحضور إلى مؤتمر المهرجان رغم إصابتها، ورفضت أن تستخدم الكرسي المتحرك للتنقل في فعاليات المهرجان.

وتشارك شيرين بالمؤتمر الصحفي على هامش مهرجان موازين في دورته الـ 12 لتتحدث عن مشوارها في عالم الغناء.