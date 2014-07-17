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إطلاق اسم سامي خضيرة على استاد بألمانيا

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إطلاق اسم سامي خضيرة على استاد بألمانيا إطلاق اسم سامي خضيرة على استاد بألمانيا

تكرم العديد من المدن الألمانية منتخب البلاد المتوج بطلا للعالم لكرة القدم في البرازيل 2014، وذلك بإطلاق أسماء بعض أعضائه على بنى تحتية رياضية، كمثلا “شارع سامي خضيرة” و “استاد يواخيم لوف”، بحسب ما ذكرت dw الألمانية.

ولم تقرر سلطة مدينة شوناو مسقط رأس يواخيم لوف جنوب غربي ألمانيا، إذا ما كانت ستطلق اسم مدرب على شارع أم استاد.

وسيطلق اسم هانسي فليك ، مساعد لوف، على شارع في بامينتال ، المدينة التي ينحدر منها ، وفقا لما أعلنه عمدتها اليوم. وفي مدينة أويينجين التي ولد فيها سامي خضيرة، ستطلق المحلية على استاد المدينة اسم سامي خضيرة لاعب وسط ريال مدريد.

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