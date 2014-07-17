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الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة

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الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة

ارشيفية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة، أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على الإجراءات الأمريكية، واصفة إياها “بالابتزازية”.

وقالت الخارجية الروسية- في بيان على موقعها الألكتروني اليوم الخميس “روسيا لا تنوي السكوت على تلك الإجراءات الابتزازية ونحتفظ بحقنا في الرد عليها “.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال للصحفيين في البرازيل : “إن العقوبات كيد يرتد، عادة، إلى نحر صاحبه، لافتا إلى أن العقوبات تضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتتنافى مع مصالح الشركات الأمريكية.. وأضاف بوتين:” أنهم يلحقون أضرارا بشركاتهم من أجل ارتكاب خطأ آخر بعدما وقعوا في هذا الخطأ”.. وأن الذين يخططون في الولايات المتحدة للسياسة الخارجية ينتهجون في الآونة الأخيرة سياسة عدوانية.

وكانت وزارة المالية الأمريكية قد أعلنت عن عقوبات جديدة ضد روسيا تحظر التعامل مع المزيد من الشركات والمؤسسات الروسية وبينها شركة “كلاشنيكوف” لإنتاج الأسلحة النارية الخفيفة وشركة “أورال فاجون زافود” لإنتاج الدبابات ومجمع “الماز-أنتي” لإنتاج منظومات الدفاع الجوي وشركة “روسنفط” النفطية ومصرف “جازبرومبنك”.

 

 

أ ش أ

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