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مصادر: الكويت تبحث سحب الجنسية من 30 قياديًا إخوانيًا بسبب المظاهرات الأخيرة

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مصادر: الكويت تبحث سحب الجنسية من 30 قياديًا إخوانيًا بسبب المظاهرات الأخيرة مصادر: الكويت تبحث سحب الجنسية من 30 قياديًا إخوانيًا بسبب المظاهرات الأخيرة

أكدت مصادر مطلعة، إن السلطات الكويتية وضعت قائمة من 30 اسما ينتظر أن يكونوا أوائل المشمولين بإجراء سحب الجنسية إذا ما ثبتت صلاتهم بأحداث العنف الأخيرة وقيامهم بأدوار في التحريض والحشد للمواطنين الذين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن خلال مظاهرات المساندة لمسلم البراك.

وقالت المصادر، لصحيفة العرب اللندنية، إن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الذي عقده الاثنين الماصى، لن تبقى حبرا على ورق وحبيسة الأدراج، في حال ثبت أن هذه المجموعة تشكل خطرا على الأمن القومي للكويت وتهدّد استقرارها ووحدتها، مشيرة إلى أن أغلب عناصر قائمة الـ30 هم من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

كانت  الكويتية، أمرت الاثنين، وزارة الداخلية، باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية.. وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار”، بحسب بيان الحكومة.

 

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