قافلة أزهرية تنطلق إلى شمال سيناء اليوم لمقاومة التشدد والتطرُف

تنطلق اليوم الخميس، القافلة الدعوية الأزهرية التي تنظمها الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، ورئيس فرع الرابطة بالغربية.

يشارك في القافلة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، ورئيس فرع الرابطة بدمياط، و الشيخ إبراهيم لطفي، مدير قطاع الدعوة والإعلام الديني ببورسعيد، ورئيس فرع الرابطة ببورسعيد، والدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وعضو الرابطة، و الشيخ حمد الله الصفتي، عضو الرابطة، و أحمد عبد الحميد، مدير المكاتب الداخلية بالرابطة.

تهدف القافلة إلى التذكير بمعالم شهر رمضان، والدعوة إلى نبذ الاختلاف والشقاق،والعمل على وحدة الصف والتآلف بين أبناء الوطن الواحد، والتأكيد على دور الأزهر في جمع شمل الأمة، ومقاومة الأفكار المتشددة ونشر الفكر.