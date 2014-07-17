أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قافلة أزهرية تنطلق إلى شمال سيناء اليوم لمقاومة التشدد والتطرُف

Google+ Print
قافلة أزهرية تنطلق إلى شمال سيناء اليوم لمقاومة التشدد والتطرُف قافلة أزهرية تنطلق إلى شمال سيناء اليوم لمقاومة التشدد والتطرُف

جامعة الأزهر- أرشيفية

تنطلق اليوم الخميس، القافلة الدعوية الأزهرية التي تنظمها الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، ورئيس فرع الرابطة بالغربية.

يشارك في القافلة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، ورئيس فرع الرابطة بدمياط، و الشيخ إبراهيم لطفي، مدير قطاع الدعوة والإعلام الديني ببورسعيد، ورئيس فرع الرابطة ببورسعيد، والدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وعضو الرابطة، و الشيخ حمد الله الصفتي، عضو الرابطة، و أحمد عبد الحميد، مدير المكاتب الداخلية بالرابطة.

تهدف القافلة إلى التذكير بمعالم شهر رمضان، والدعوة إلى نبذ الاختلاف والشقاق،والعمل على وحدة الصف والتآلف بين أبناء الوطن الواحد، والتأكيد على دور الأزهر في جمع شمل الأمة، ومقاومة الأفكار المتشددة ونشر الفكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا