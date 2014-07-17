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بالأرقام والبيانات .. ننشر جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر يونيو

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بالأرقام والبيانات .. ننشر جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر يونيو بالأرقام والبيانات .. ننشر جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر يونيو

أرشيفية

 

أعلن قطاع مصلحة الأحوال المدنية، خلال شهر يونيو الماضى، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ففى مجال إصدار بطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة : تم إصدار عدد ( 802161 ) بطاقة رقم قومى.

وأضاف القطاع، أنه فى مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة : بلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة (1847521 ميلاد – 76707 وفاة – 85832 زواج – 13462 طلاق – 59835 قيد عائلى ) .

وتابع، فى مجال إصدار المستندات الورقية : تم إصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن “198994 قيد واقعات الميلاد – 42102 قيد واقعـات الوفاة – 74029 قيد واقعـات الـزواج – 15714 قيد واقعات الطـلاق – 6055 قـرارات ساقـط قيــد الميـلاد – 368 قـرارات ساقـط قيــد الوفاة – 582 قرارات إعادة قيد الميلاد – 15076 قرارات التصحيح- 35109 صور القيود – 13310 شهادات الميلاد اليدوية- 3859 شهادات الوفاه اليدوية”.

و فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج : تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن  ”3020 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 260 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 1510 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 130 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 285 قيد وقائع الزواج بالخارج– 72 قيد وقائع الطلاق بالخارج – 103 قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الخارج – 220 قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الداخل – 136 قرارات منح أو فقد الجنسية المصرية – 159 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 92 قرارات التصحيح بالحاسب – 50 مستخرج صورة قيد وفاة ورقى ” نموذج 16 ” – 300 مستخرج صورة قيد زواج ورقى ” نموذج 21 ” – 100 مستخرج صورة قيد طلاق ورقى “نموذج 22″ .

أما فى مجال تزويد قاعدة البيانات القومية بالبيانات وتحديثها وتصحيحها على مستوى كافة مواقع القطاع، تضمن بيانات المواليد والوفاة إعتباراً من 1/1/1900 وبيانات الزواج والطلاق إعتباراً من 1/1/1962 ويتم تغذية قاعدة البيانات سواء بالإدخال أو التصحيح أو التأكيد من خلال الأجهزة المُختصة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية.. وقد تم إضافة وتحديث قاعدة البيانات (174031تصحيح – 394107 إدخال – 36941 تأكيد ) بيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق.

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