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محافظ أسيوط: 100 ألف جنيه إعانات للفقراء خلال شهر رمضان

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محافظ أسيوط: 100 ألف جنيه إعانات للفقراء خلال شهر رمضان محافظ أسيوط: 100 ألف جنيه إعانات للفقراء خلال شهر رمضان

قرر اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط صرف مساعدات نقدية لمحدودي الدخل طوال شهر رمضان وأيام العيد تصل إلى 100 ألف جنيه مع التركيز على القرى الأكثر فقراً بالمحافظة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 80 ألف كرتونة مواد غذائية على مستحقي معاش الضمان الإجتماعي بدائرة المحافظة.
> وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التوزيع العادل للمساعدات على مستحقيها مشيراً إلى التنسيق بين الجهات لضمان عدم ازدواج عملية الصرف وذلك لتحقيق التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة على المواطنين بمناسبة الشهر الفضيل منوها عن استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الفقيرة .

ومن ناحيته،  قال محمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية بالتعاون مع القوات المسلحة تقوم بتوزيع 60 ألف كرتونة رمضانية تحتوى على السكر والأرز والزيت والسمن والدقيق على مستحقي الضامن الاجتماعي بالمحافظة على أن تقوم جمعيتي الخير والأورمان بتوزيع 20 ألاف كرتونة وبذلك يتم الصرف لجميع مستحقي الضمان الاجتماعي بالمحافظة.

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