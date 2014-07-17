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السيطرة على حريق بشقة سكنية بشبرا الخيمة بالقليوبية

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السيطرة على حريق بشقة سكنية بشبرا الخيمة بالقليوبية السيطرة على حريق بشقة سكنية بشبرا الخيمة بالقليوبية

أرشيفية

أخمدت قوات الأمن بالقليوبية حريق نشب بشقة بقسم تان شبرا الخيمة.

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الخامس، ملك أحمد ابراهيم حسن 30 سنة عامل واتت النيران على بعض محتويات الشق، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح  .

وبسؤال مالك الشقه قرر أنه كان بالعمل وزوجته غادرت الشقة للتسوق وقت نشوب الحريق وعلل سبب نشوبه إحتمالية حدوث ماس كهربائى ولم يشتبه فى نشوبه جنائياً ، وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لإتخاذ شئونها .

وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6884 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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