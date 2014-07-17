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راشد بن فهد: زايد جعل مساعدة شعوب العالم سمة أهل الإمارات

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راشد بن فهد: زايد جعل مساعدة شعوب العالم سمة أهل الإمارات راشد بن فهد: زايد جعل مساعدة شعوب العالم سمة أهل الإمارات

أكّد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يأتي تخليداً لذكرى انتقال فقيد الإمارات والإنسانية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جوار ربه، هو رسالة حب ووفاء لفقيد الإمارات وأقل ما يمكن تقديمه لفقيد الأمة، وتأسيس لمسيرة العطاء الإنسانية في الدولة.

وأضاف بن فهد أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو القائد والمؤسس والوالد الذي سخّر حياته من أجل دينه ووطنه وشعبه، فهو المعلم الذي رسخ معنى العطاء والعمل الإنساني في نفوس أبناء الوطن، حتى أضحى العمل الإنساني ومدّ يد العون للشعوب المنكوبة سمة بارزة من سمات شعب الإمارات التي ينظر لها في العالم كواحدة من أكبر دول العالم المانحة للمساعدات الإنسانية، ومرادفاً للخير والعمل الإنساني على الصعيد الدولي.

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