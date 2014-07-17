الجيش الإسرائيلي يقتل 8 فلسطينين خلال تسللهم إلى النقب الغربي جنوب قطاع غزة

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس ثمانية فلسطينيين من بين ثلاثة عشر شخصا خلال تسللهم من خلال نفق عبر حدود غزة مع إسرائيل بالقرب من معبر “كرم أبو سالم” جنوب قطاع غزة .

وذكر راديو إسرائيل إن وحدة من الجيش الإسرائيلي أحبطت صباح اليوم محاولة تسلل من وصفتهم “مخربين” من جنوب قطاع غزة الى منطقة صوفا الحدودية بالنقب الغربي عبر نفق.. وأشار إلى أن نقاط المراقبة والاستطلاع على الحدود مع القطاع رصدت المتسللين في الجانب الاسرائيلي من الحدود حيث تم قصف النفق جوا.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد استطاعت وحدة من الجيش ملاحظة خروج عدد من المسلحين الفلسطينيين من فتحة نفق عند الساعة الرابعة من فجر اليوم، حيث وصلت قوات كبيرة من الجيش الى المنطقة وتم استدعاء وحدات من النخبة في الجيش الإسرائيلي، وطلب من كافة سكان صوفا والبلدات الاسرائيلية والمناطق القريبة البقاء في منازلهم وسط استنفار عسكري كبير.

وأشارت إلى أن عدد المسلحين الفلسطينيين الذين حاولوا التسلل 13 مسلحا، وأنه قتل 8 منهم ، في حين فر الباقون الى الجانب الفلسطيني مستخدمين النفق ذاته.. وقال الراديو أن أي من الجنود لم يصب بأذى، ولما يعلن أى فصيل فلسطيني مسئوليته عن العملية.

وكان جيش الاحتلال أعلن حالة الاستنفار القصوى في مستوطنات “أشكول” جنوبي القطاع خشية تسلل مسلحين فلسطينيين.

في سياق متصل، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر “كرم أبو سالم” التجاري جنوب قطاع غزة اليوم الخميس بشكل مفاجئ، حتى إشعار آخر.

وقال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا إن “الجانب الاسرائيلي وبعد أن ابلغنا بفتح المعبر اليوم تراجع وابلغنا بشكل رسمي بقرار إغلاقه حتى إشعار آخر وذلك لأسباب امنية”.

ويعتبر “كرم أبو سالم” المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أ ش أ