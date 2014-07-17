اليوم.. محاكمة «عنتيل المحلة» أمام دائرة جديدة بتهمة الزنا

تنظر اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة مدرب كاراتيه المحلة فى قضية الزنا، أمام دائرة جديدة بعد تنحى الدائرة السابقة.

ومثل المتهم، أمام محكمة جنح أول المحلة برئاسة المستشار محمد منير، صباح السبت الماضى وسط إجراءات أمنية مشددة، لنظر أولى جلسات محاكمته فى قضية الزنا، ونظرا لإصدار هيئة المحكمة حكما على المتهم بالحبس سنتين فى قضية الفيديوهات الجنسية، قررت المحكمة التنحى وإحالتها لرئيس محكمة المحلة لتحديد دائرة أخرى لنظر قضية الزنا.

وكان الزوج أمين.إ، يعمل سائقا بالسعودية، حرر توكيل رسمى بالقنصلية المصرية للمحامى محمد مندى يحمل رقم 4087 لتحريك دعوى الزنا ضد زوجته، بعد أن شاهدها فى الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت، للتأكد مما فعلته أسرته بشأن ظهور زوجته فى فيديوهات مع مدرب الكاراتيه بإحدى الصالات المؤجرة بنادى بلدية المحلة.

وتضمنت دعوى الزنا، صورة مستخرجة من السيديهات تفيد ارتكاب واقعة الزنا، وأصل التوكيل الخاص وصورة قسيمة الزواج مستخرجة من السجل المدنى، وفتحت النيابة تحقيق فى البلاغ المقدم من المحامى.

وكانت النيابة، استمعت لأقوال المتهم فى القضية المذكورة وأنكر صلته بالفيديوهات الجنسية، زاعما أن صورته “مفبركة”، ما دفع النيابة لعرض المتهم على قسم الأدلة الجنائية بالقاهرة لمضاهاة صورته بالصور الموجودة بالفيديوهات، وجاء التقرير الرسمى الصادر عن معمل الأدلة الجنائية بأن صورته نفس الصورة، وانتهت النيابة من التحقيقات وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح، والتى تنحت وطالبت بإحالة القضية إلى دائرة جديدة .