استئناف المفاوضات النووية الإيرانية السادسة بعقد لقاء بين ظريف وآشتون

تتواصل اليوم أعمال جولة المفاوضات النووية الإيرانية الغربية السادسة والأخيرة في العاصمة فيينا بعقد لقاء تشاوري بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيرته رئيسة وفد مجموعة 5+1, كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي.

يأتي اجتماع اليوم بالتزامن مع انتشار تكهنات توقعت توقف المفاوضات غدا الجمعة والتفاوض في المقابل حول تمديد المفاوضات لعدة أشهر إضافية بعد تصريحات أطلقها أمس وزير الخارجية الإيراني أعرب فيها عن صعوبة التوصل إلى حلول لجميع النقاط العالقة بين الجانبين حتى العشرين من شهر يوليو الجاري, كما صدرت تلميحات عن أعضاء في الوفد الإيراني إزاء حاجة الوفود إلى العودة إلى عواصمها وقياداتها السياسية من أجل التشاور بشأن البدائل والمقترحات التي توصل إليها الطرفان منذ انطلاق أعمال جولة المفاوضات الحالية قبل ما يزيد عن أسبوعين.

أ ش أ