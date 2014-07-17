مقتل جنود بهجوم بجبل الشعانبي بتونس

قتل 14 جندياً تونسياً وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون مساء الأربعاء على حاجز عسكري في جبل الشعانبي غربي البلاد.

وأكد الملحق الإعلامي بوزارة الدفاع رشيد بوحولة بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”أن “عدد قتلى المؤسسة العسكرية بلغ 14 شخصا، إضافة إلى قتيل في صفوف المجموعة المسلحة التي قامت بالهجوم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع قال في وقت سابق إن “العملية الارهابية التي جدت مساء اليوم (الأربعاء) عند موعد الإفطار أسفرت عن سقوط قتيلين من عناصر الجيش وقتيل في الجماعة المسلحة التي هاجمت عناصر الجيش”.

ورفض المتحدث التعليق على تسريبات بشأن سقوط عدد أكبر من القتلى في صفوف الجيش، فيما أكدت مصادر عسكرية لعدد من الإذاعات المحلية والمواقع الإلكترونية “وقوع عدد كبير من الضحايا تجاوز 20 عنصراً أمنياً”.

وكانت مجموعتان مسلحتان هاجمتا مساء الأربعاء نقطتين تابعتين للجيش والحرس الوطني داخل المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي، وتحديداً بمنطقة هنشير التلة، واستخدم المسلحون قذائف “آر بي جي” وأسلحة رشاشة في مهاجمة النقطتين الأمنيتين في نفس الوقت المتزامن مع موعد الإفطار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن عمليات المطاردة ومحاصرة المجموعات المسلحة التي نفذت الهجوم لا تزال مستمرة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية من مستشفى القصرين وصول مجموعة ثانية من عناصر الجيش تعرضت لقذيفة “آر بي جي” بعد ساعات من العملية الأولى